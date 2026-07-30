Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Index-Performance im Blick
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30.07.2026 12:26:27
Schwacher Handel: So performt der SLI am Mittag
Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,09 Prozent leichter bei 2 309,10 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,286 Prozent auf 2 304,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 311,08 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 304,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 322,53 Einheiten.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,518 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 30.06.2026, einen Wert von 2 274,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 100,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, betrug der SLI-Kurs 1 987,72 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,35 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 327,92 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Holcim (+ 2,77 Prozent auf 75,70 CHF), Galderma (+ 2,65 Prozent auf 181,80 CHF), Givaudan (+ 1,64 Prozent auf 3 348,00 CHF), Julius Bär (+ 1,48 Prozent auf 71,14 CHF) und Amrize (+ 1,43 Prozent auf 41,15 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Logitech (-3,73 Prozent auf 84,54 CHF), Roche (-1,96 Prozent auf 354,60 CHF), Novartis (-1,54 Prozent auf 127,74 CHF), UBS (-1,54 Prozent auf 42,16 CHF) und Partners Group (-1,32 Prozent auf 674,40 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 584 827 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 313,425 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Titel
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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