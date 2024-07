Schwacher Handel: So performt der SLI am Nachmittag

Am Donnerstag tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,78 Prozent schwächer bei 1 956,11 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,543 Prozent auf 1 960,86 Punkte an der Kurstafel, nach 1 971,56 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 1 944,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 960,16 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,567 Prozent zurück. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.06.2024, bei 1 955,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 838,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, wies der SLI einen Wert von 1 775,90 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 10,92 Prozent nach oben. Bei 2 009,70 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Lonza (+ 7,42 Prozent auf 561,40 CHF), SGS SA (+ 2,11 Prozent auf 94,04 CHF), Lindt (+ 1,87 Prozent auf 10 920,00 CHF), Roche (+ 1,32 Prozent auf 277,10 CHF) und Novartis (+ 0,68 Prozent auf 96,91 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Julius Bär (-8,31 Prozent auf 47,64 CHF), ams (-7,82 Prozent auf 1,08 CHF), Nestlé (-4,68 Prozent auf 89,18 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,29 Prozent auf 46,78 CHF) und Partners Group (-2,77 Prozent auf 1 174,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 731 881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 253,295 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,30 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at