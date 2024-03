Schwacher Handel: SPI mittags leichter

Der SPI zeigt sich am Mittag wenig bewegt.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,17 Prozent leichter bei 14 913,22 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,956 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,107 Prozent schwächer bei 14 922,25 Punkten, nach 14 938,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 14 929,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 904,27 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wies der SPI 14 676,63 Punkte auf. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 04.12.2023, mit 14 310,28 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 436,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,36 Prozent aufwärts. 15 005,61 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 14 455,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell ObsEva (+ 13,64 Prozent auf 0,01 CHF), HIAG Immobilien (+ 11,73 Prozent auf 80,00 CHF), Spexis (+ 6,67 Prozent auf 0,16 CHF), Sensirion (+ 4,19 Prozent auf 69,60 CHF) und Kinarus (+ 4,00 Prozent auf 0,01 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Meyer Burger (-8,51 Prozent auf 0,07 CHF), Addex Therapeutics (-5,54 Prozent auf 0,06 CHF), Comet (-5,14 Prozent auf 298,80 CHF), Idorsia (-4,82 Prozent auf 1,90 CHF) und SoftwareONE (-3,44 Prozent auf 16,00 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Kinarus-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 13 128 791 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 253,313 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Im SPI hat die Orascom Development-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at