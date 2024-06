Schwacher Handel: SPI nachmittags mit Abgaben

Der SPI zeigt sich derzeit in Rot.

Um 15:42 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,49 Prozent leichter bei 16 086,92 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,089 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,214 Prozent leichter bei 16 130,83 Punkten, nach 16 165,49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16 165,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 071,53 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der SPI bereits um 0,105 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 13.05.2024, einen Stand von 15 710,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.03.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 391,94 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 13.06.2023, einen Stand von 14 949,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 10,41 Prozent. 16 309,66 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Spexis (+ 25,00 Prozent auf 0,05 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,23 Prozent auf 0,06 CHF), Medartis (+ 2,37 Prozent auf 73,40 CHF), Ypsomed (+ 2,21 Prozent auf 415,50 CHF) und Mikron (+ 2,17 Prozent auf 18,85 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen HOCHDORF (-9,92 Prozent auf 6,72 CHF), ams (-6,65 Prozent auf 1,31 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-6,08 Prozent auf 11,74 CHF), SFS (-5,25 Prozent auf 119,00 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-4,44 Prozent auf 0,50 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 47 511 809 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,320 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at