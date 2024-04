Schwacher Handel: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Am Freitag bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsende 0,50 Prozent schwächer bei 15 051,28 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,917 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,617 Prozent stärker bei 15 220,64 Punkten in den Freitagshandel, nach 15 127,32 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 15 030,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 256,93 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 0,792 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 12.03.2024, betrug der SPI-Kurs 15 342,63 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, bewegte sich der SPI bei 14 631,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.04.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 716,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 3,30 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Idorsia (+ 10,32 Prozent auf 2,05 CHF), ONE swiss bank (+ 5,48 Prozent auf 3,85 CHF), DocMorris (+ 5,23) Prozent auf 85,50 CHF), Evolva (+ 5,00 Prozent auf 1,05 CHF) und Orascom Development (+ 4,65 Prozent auf 4,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen ObsEva (-21,88 Prozent auf 0,01 CHF), Kinarus (-15,00 Prozent auf 0,00 CHF), Villars SA (-6,72 Prozent auf 625,00 CHF), Meier Tobler (-6,30 Prozent auf 32,00 CHF) und Schweiter Technologies (-5,60 Prozent auf 455,50 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 103 615 095 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 250,873 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,25 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.at