Schwacher Handel: SPI schwächelt

Am Dienstag geht es im SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,08 Prozent auf 16 299,09 Punkte nach unten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,158 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,096 Prozent höher bei 16 327,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16 312,06 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 16 288,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 365,29 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 153,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, betrug der SPI-Kurs 16 038,17 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, einen Stand von 14 301,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,87 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Huber + Suhner (+ 13,21 Prozent auf 84,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 9,14 Prozent auf 16,48 CHF), Edisun Power Europe (+ 5,97 Prozent auf 71,00 CHF), HOCHDORF (+ 5,14 Prozent auf 8,18 CHF) und Ina Invest (+ 5,12 Prozent auf 17,45 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen DocMorris (-14,44 Prozent auf 40,88 CHF), Gurit (-9,45 Prozent auf 38,35 CHF), Evolva (-8,69 Prozent auf 0,86 CHF), Arundel (-5,38 Prozent auf 0,12 CHF) und Xlife Sciences (-3,25 Prozent auf 29,80 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ARYZTA-Aktie aufweisen. 1 124 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 252,601 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

