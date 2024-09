Schwacher Handel: STOXX 50 schlussendlich leichter

Der STOXX 50 erlitt am Freitagabend Verluste.

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 1,28 Prozent leichter bei 4 354,39 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,225 Prozent auf 4 400,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4 410,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 426,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 354,18 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 4,28 Prozent. Vor einem Monat, am 06.08.2024, wies der STOXX 50 4 256,15 Punkte auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 06.06.2024, einen Stand von 4 574,44 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.09.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 938,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,41 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit RELX (+ 0,95 Prozent auf 35,19 GBP), AstraZeneca (+ 0,88 Prozent auf 126,50 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,84 Prozent auf 45,38 GBP), GSK (+ 0,76 Prozent auf 16,52 GBP) und BAT (+ 0,65 Prozent auf 29,29 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,32 Prozent auf 477,30 EUR), Glencore (-3,23 Prozent auf 3,67 GBP), BASF (-2,89 Prozent auf 43,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,65 Prozent auf 58,45 EUR) und Richemont (-2,64 Prozent auf 119,70 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 30 563 457 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 535,115 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,43 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at