Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste

So bewegt sich der STOXX 50 am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,77 Prozent auf 4 542,50 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,200 Prozent auf 4 568,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 577,60 Punkten am Vortag.

Bei 4 542,07 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 583,67 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, einen Wert von 4 475,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 390,03 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wies der STOXX 50 3 963,46 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 11,01 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Roche (+ 1,96 Prozent auf 259,80 CHF), UniCredit (+ 0,53 Prozent auf 37,15 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,03 Prozent auf 133,46 EUR), Unilever (-0,02 Prozent auf 44,33 GBP) und Novartis (-0,04 Prozent auf 100,02 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Richemont (-4,23 Prozent auf 136,95 CHF), Glencore (-2,53 Prozent auf 4,66 GBP), Diageo (-2,01 Prozent auf 24,89 GBP), National Grid (-1,91 Prozent auf 9,33 GBP) und Siemens (-1,79 Prozent auf 180,86 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 8 944 537 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 579,801 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 5,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at