Schwacher Handel: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus

Am Montag sinkt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,45 Prozent auf 3 344,82 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 506,332 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,440 Prozent schwächer bei 3 345,10 Punkten, nach 3 359,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 321,75 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 345,34 Zählern.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 29.12.2023, den Wert von 3 337,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, betrug der TecDAX-Kurs 2 825,67 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, den Stand von 3 203,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,608 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 373,55 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 4,61 Prozent auf 27,66 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,15 Prozent auf 100,60 EUR), Nemetschek SE (+ 1,22 Prozent auf 84,68 EUR), SAP SE (+ 1,11 Prozent auf 161,78 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,59 Prozent auf 19,65 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Siltronic (-4,90 Prozent auf 87,30 EUR), MorphoSys (-2,94 Prozent auf 39,67 EUR), United Internet (-2,64 Prozent auf 24,34 EUR), Nagarro SE (-2,50 Prozent auf 89,60 EUR) und freenet (-1,97 Prozent auf 25,84 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 856 509 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 187,152 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,97 erwartet. freenet lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,14 Prozent.

