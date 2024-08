Schwacher Wochentag in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell

Aktuell herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,06 Prozent tiefer bei 4 672,67 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,987 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 686,85 Zählern und damit 0,247 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 675,28 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 699,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 669,19 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 12.07.2024, bei 5 043,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 5 085,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 321,33 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,54 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,78 Prozent auf 438,20 EUR), Enel (+ 0,47 Prozent auf 6,41 EUR), Infineon (+ 0,45 Prozent auf 30,30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,35 Prozent auf 3,47 EUR) und Eni (+ 0,17 Prozent auf 14,37 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Airbus SE (ex EADS) (-0,60 Prozent auf 133,56 EUR), BMW (-0,55 Prozent auf 79,26 EUR), Bayer (-0,46 Prozent auf 25,85 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,43 Prozent auf 57,56 EUR) und Stellantis (-0,40 Prozent auf 14,02 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 839 983 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 317,711 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,73 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at