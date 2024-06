Schwacher Wochentag in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell

Der STOXX 50 fällt am Freitagmittag.

Um 12:09 Uhr gibt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,68 Prozent auf 4 475,52 Punkte nach. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,291 Prozent auf 4 519,22 Punkte an der Kurstafel, nach 4 506,09 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 469,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 521,94 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,95 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.05.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 522,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.03.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 396,89 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 14.06.2023, bei 4 002,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 9,37 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell AstraZeneca (+ 0,61 Prozent auf 124,68 GBP), Santander (+ 0,60 Prozent auf 4,42 EUR), Roche (+ 0,45 Prozent auf 246,90 CHF), Unilever (+ 0,38 Prozent auf 44,32 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,36 Prozent auf 22,61 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil AXA (-7,31 Prozent auf 29,47 EUR), UniCredit (-5,00 Prozent auf 32,76 EUR), Schneider Electric (-3,47 Prozent auf 221,48 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,69 Prozent auf 710,60 EUR) und Enel (-2,63 Prozent auf 6,38 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 044 671 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 585,482 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

