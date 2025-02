Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt Handel in der Verlustzone

Der STOXX 50 fällt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 0,91 Prozent auf 4 718,31 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,303 Prozent leichter bei 4 747,43 Punkten, nach 4 761,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 4 747,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 718,31 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 0,374 Prozent nach. Der STOXX 50 wies am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, einen Wert von 4 531,06 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im November, dem 28.11.2024, den Stand von 4 294,93 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 283,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 8,75 Prozent. 4 784,64 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 291,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Enel (+ 0,37 Prozent auf 6,99 EUR), RELX (+ 0,26 Prozent auf 37,93 GBP), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,23 Prozent auf 165,52 EUR), GSK (+ 0,21 Prozent auf 14,64 GBP) und Unilever (+ 0,04 Prozent auf 44,47 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BASF (-2,41 Prozent auf 47,59 EUR), Rio Tinto (-2,14 Prozent auf 47,16 GBP), Glencore (-2,02 Prozent auf 3,10 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,90 Prozent auf 58,84 EUR) und Richemont (-1,79 Prozent auf 178,75 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 820 308 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 382,573 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BAT-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,01 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at