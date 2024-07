Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 liegt zum Start im Minus

Am Dienstag sinkt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,42 Prozent auf 4 488,87 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,116 Prozent auf 4 502,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 507,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 502,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 485,44 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 488,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 398,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 4 003,92 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,70 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 1,16 Prozent auf 4,84 GBP), National Grid (+ 0,41 Prozent auf 8,89 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,40 Prozent auf 28,69 GBP), BASF (+ 0,33 Prozent auf 44,54 EUR) und SAP SE (+ 0,11 Prozent auf 185,88 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,56 Prozent auf 459,60 EUR), Enel (-1,45 Prozent auf 6,53 EUR), Unilever (-1,27 Prozent auf 42,90 GBP), Reckitt Benckiser (-1,24 Prozent auf 42,36 GBP) und Richemont (-1,21 Prozent auf 138,85 CHF) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 903 841 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 595,005 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 5,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,65 Prozent bei der BAT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at