NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP auf "Sector Perform" belassen. Zur Rücktrittsankündigung von Verwaltungsratschef Helge Lund verwies Analyst Biraj Borkhataria in einem am Freitag vorliegenden Kommentar darauf, dass ein strategischer Neubeginn das Kernthema des jüngsten Kapitalmarkttages gewesen sei. Vor diesem Hintergrund dürfte die Nachricht nicht viele überraschen. Es bleibe abzuwarten, ob Lunds noch zu findender Nachfolger zu größeren Veränderungen bei der Strategie und auch im Management führen werde./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 03:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2025 / 03:56 / EDT



