Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX notiert am Mittwochnachmittag im Minus

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,75 Prozent schwächer bei 19 068,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,839 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,044 Prozent auf 19 221,66 Punkte an der Kurstafel, nach 19 213,14 Punkten am Vortag.

Bei 19 250,89 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 067,61 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 1,77 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 02.09.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 930,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, wies der DAX einen Stand von 18 164,06 Punkten auf. Der DAX lag vor einem Jahr, am 02.10.2023, bei 15 247,21 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 13,71 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 19 491,93 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 0,64 Prozent auf 234,30 EUR), Rheinmetall (+ 0,63 Prozent auf 514,20 EUR), BASF (+ 0,50 Prozent auf 47,15 EUR), Deutsche Börse (+ 0,33 Prozent auf 211,10 EUR) und Covestro (+ 0,14 Prozent auf 58,14 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Commerzbank (-2,03 Prozent auf 15,94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,66 Prozent auf 38,49 EUR), Siemens Energy (-1,65 Prozent auf 33,39 EUR), EON SE (-1,65 Prozent auf 13,13 EUR) und MTU Aero Engines (-1,61 Prozent auf 281,50 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 473 246 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 238,433 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

