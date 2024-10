Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochnachmittag.

Um 15:57 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,48 Prozent auf 19 109,00 Punkte zurück.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 252,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19 058,00 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 948,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2024, einen Stand von 18 176,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2023, den Stand von 15 203,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 14,12 Prozent nach oben. Bei 19 496,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 0,64 Prozent auf 234,30 EUR), Rheinmetall (+ 0,63 Prozent auf 514,20 EUR), BASF (+ 0,50 Prozent auf 47,15 EUR), Deutsche Börse (+ 0,33 Prozent auf 211,10 EUR) und Covestro (+ 0,14 Prozent auf 58,14 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-2,03 Prozent auf 15,94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,66 Prozent auf 38,49 EUR), Siemens Energy (-1,65 Prozent auf 33,39 EUR), EON SE (-1,65 Prozent auf 13,13 EUR) und MTU Aero Engines (-1,61 Prozent auf 281,50 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 473 246 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,433 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,70 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at