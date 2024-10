Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

So bewegte sich der MDAX am Mittwoch zum Handelsschluss.

Schlussendlich beendete der MDAX den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 27 051,94 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 266,472 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,042 Prozent auf 27 075,77 Punkte an der Kurstafel, nach 27 087,10 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 244,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 27 029,96 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,997 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 23.09.2024, bei 25 996,06 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.07.2024, den Stand von 25 298,47 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, bei 24 079,62 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,796 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 4,58 Prozent auf 40,89 EUR), TUI (+ 2,57 Prozent auf 7,73 EUR), TeamViewer (+ 1,49 Prozent auf 13,58 EUR), Gerresheimer (+ 1,33 Prozent auf 83,85 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,97 Prozent auf 62,55 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil HENSOLDT (-3,43 Prozent auf 30,98 EUR), Stabilus SE (-2,49 Prozent auf 35,30 EUR), HUGO BOSS (-2,23 Prozent auf 41,64 EUR), KION GROUP (-2,01 Prozent auf 34,68 EUR) und Lufthansa (-1,92 Prozent auf 6,63 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 4 982 026 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,786 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

2025 hat die thyssenkrupp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 16,12 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at