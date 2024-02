Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Verlusten

Am Freitag notiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,07 Prozent leichter bei 13 814,89 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 112,218 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,092 Prozent auf 13 837,45 Punkte an der Kurstafel, nach 13 824,76 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 812,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 843,97 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 0,273 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.01.2024, lag der SDAX bei 13 590,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.11.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 019,54 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.02.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 452,44 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,046 Prozent zurück. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell STRATEC SE (+ 1,11 Prozent auf 45,45 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,07 Prozent auf 47,05 EUR), Schaeffler (+ 0,88 Prozent auf 6,30 EUR), Grand City Properties (+ 0,75 Prozent auf 8,77 EUR) und Vossloh (+ 0,74 Prozent auf 40,95 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil thyssenkrupp nucera (-2,71 Prozent auf 15,42 EUR), Deutsche Beteiligungs (-2,17 Prozent auf 27,05 EUR), Mutares (-1,85 Prozent auf 34,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,76 Prozent auf 19,00 EUR) und DEUTZ (-0,96 Prozent auf 5,66 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die AUTO1-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 119 758 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 11,750 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die pbb-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at