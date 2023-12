Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag zurück

Am Donnerstag notiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,20 Prozent leichter bei 13 071,11 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 106,742 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,063 Prozent auf 13 220,97 Punkte an der Kurstafel, nach 13 229,26 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 062,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 240,52 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,202 Prozent zu. Der SDAX wurde am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, mit 12 075,68 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, wurde der SDAX auf 13 278,44 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, stand der SDAX noch bei 12 382,96 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 8,16 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 973,73 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell MorphoSys (+ 8,55 Prozent auf 21,71 EUR), BayWa (+ 2,00 Prozent auf 30,55 EUR), 1&1 (+ 1,58 Prozent auf 16,76 EUR), PNE (+ 1,33 Prozent auf 12,16 EUR) und DWS Group GmbH (+ 1,23 Prozent auf 31,40 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil CompuGroup Medical SE (-6,00 Prozent auf 35,38 EUR), Siltronic (-5,88 Prozent auf 87,20 EUR), Aroundtown SA (-5,83 Prozent auf 2,12 EUR), INDUS (-5,75 Prozent auf 20,50 EUR) und adesso SE (-4,26 Prozent auf 99,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 488 105 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 9,980 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Schaeffler-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at