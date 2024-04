Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags

Mit dem SDAX geht es am zweiten Tag der Woche abwärts.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,58 Prozent leichter bei 14 380,64 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 116,248 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,071 Prozent auf 14 474,37 Punkte an der Kurstafel, nach 14 464,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 14 376,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 487,24 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der SDAX mit 14 294,62 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, wurde der SDAX auf 13 797,35 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, einen Wert von 13 807,75 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,05 Prozent zu. 14 638,48 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit KWS SAAT SE (+ 5,32 Prozent auf 51,50 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,60 Prozent auf 8,35 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,50 Prozent auf 47,15 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 1,97 Prozent auf 17,64 EUR) und Grand City Properties (+ 1,96 Prozent auf 10,42 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen ProSiebenSat1 Media SE (-4,58 Prozent auf 7,19 EUR), thyssenkrupp nucera (-3,12 Prozent auf 12,11 EUR), DEUTZ (-2,76 Prozent auf 5,64 EUR), 1&1 (-2,59 Prozent auf 16,56 EUR) und METRO (St) (-2,51 Prozent auf 5,05 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 480 324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,350 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,36 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at