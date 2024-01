Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verliert nachmittags

Um 15:41 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 0,14 Prozent auf 13 678,11 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 111,518 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,298 Prozent auf 13 737,89 Punkte an der Kurstafel, nach 13 697,12 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 740,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 13 638,74 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bei 13 167,41 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 09.10.2023, bei 12 588,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2023, lag der SDAX bei 12 738,39 Punkten.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Energiekontor (+ 4,26 Prozent auf 80,70 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,48 Prozent auf 6,40 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2,41 Prozent auf 34,00 EUR), BayWa (+ 2,25 Prozent auf 31,85 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,60 Prozent auf 5,84 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen MorphoSys (-4,66 Prozent auf 34,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,28 Prozent auf 26,85 EUR), Nagarro SE (-3,16 Prozent auf 88,85 EUR), Wacker Neuson SE (-3,14 Prozent auf 17,28 EUR) und AUTO1 (-3,07 Prozent auf 5,56 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 652 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 10,270 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die TRATON-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Im Index weist die Schaeffler-Aktie mit 8,36 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at