Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagshandel im Minus

TecDAX-Handel am zweiten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,70 Prozent leichter bei 3 035,19 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 442,479 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,403 Prozent auf 3 044,19 Punkte an der Kurstafel, nach 3 056,51 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 030,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 044,19 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, stand der TecDAX bei 3 060,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.06.2023, wurde der TecDAX auf 3 206,17 Punkte taxiert. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 19.09.2022, bei 2 807,46 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 4,42 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 897,14 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 0,81 Prozent auf 68,35 EUR), United Internet (+ 0,77 Prozent auf 19,69 EUR), ATOSS Software (+ 0,72 Prozent auf 210,50 EUR), Kontron (+ 0,66 Prozent auf 18,17 EUR) und freenet (+ 0,00 Prozent auf 22,44 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,95 Prozent auf 39,85 EUR), Sartorius vz (-1,99 Prozent auf 330,70 EUR), HENSOLDT (-1,70 Prozent auf 30,04 EUR), Bechtle (-1,23 Prozent auf 44,01 EUR) und QIAGEN (-1,08 Prozent auf 37,65 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 129 347 Aktien gehandelt. Mit 148,809 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

In diesem Jahr verzeichnet die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

