Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt nachmittags

Am Mittwoch verbucht der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,62 Prozent auf 8 258,34 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,556 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8 309,86 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 309,86 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 309,95 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 253,39 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,178 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 311,41 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 191,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 652,94 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,95 Prozent aufwärts. Bei 8 474,41 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Reckitt Benckiser (+ 1,52 Prozent auf 46,80 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,12 Prozent auf 79,52 GBP), Kingfisher (+ 0,74 Prozent auf 3,25 GBP), Centrica (+ 0,60 Prozent auf 1,18 GBP) und Haleon (+ 0,56 Prozent auf 3,99 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Diploma (-2,94 Prozent auf 44,96 GBP), Legal General (-2,59 Prozent auf 2,22 GBP), ConvaTec (-2,24 Prozent auf 2,27 GBP), JD Sports Fashion (-2,13 Prozent auf 1,56 GBP) und Phoenix Group (-2,08 Prozent auf 5,43 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 17 557 682 Aktien gehandelt. Mit 220,871 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at