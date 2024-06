Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Das macht das Börsenbarometer in London am Morgen.

Um 09:12 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,15 Prozent leichter bei 8 203,54 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,534 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 215,48 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 215,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8 215,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 197,24 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 0,507 Prozent nach. Vor einem Monat, am 13.05.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 414,99 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 13.03.2024, den Wert von 7 772,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.06.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 594,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 6,24 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Halma (+ 4,98 Prozent auf 24,67 GBP), BT Group (+ 2,03 Prozent auf 1,32 GBP), RELX (+ 0,81 Prozent auf 36,01 GBP), GSK (+ 0,65 Prozent auf 16,16 GBP) und Sage (+ 0,52 Prozent auf 10,54 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Intermediate Capital Group (-4,17 Prozent auf 22,54 GBP), Land Securities Group (-3,35 Prozent auf 6,21 GBP), RS Group (-1,98 Prozent auf 7,16 GBP), JD Sports Fashion (-1,73 Prozent auf 1,22 GBP) und easyJet (-1,40 Prozent auf 4,58 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2 964 720 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 226,892 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

2024 weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at