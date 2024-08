Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start leichter

So bewegt sich der FTSE 100 am ersten Tag der Woche.

Am Montag notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 2,12 Prozent leichter bei 8 001,08 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,515 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 174,71 Punkten in den Handel, nach 8 174,71 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 990,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 174,71 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 05.07.2024, den Wert von 8 203,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Stand von 8 213,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 564,37 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,62 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Haleon (+ 1,99 Prozent auf 3,75 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,99 Prozent auf 41,91 GBP), Unilever (+ 0,63 Prozent auf 48,77 GBP), GSK (+ 0,58 Prozent auf 15,72 GBP) und Compass Group (+ 0,30 Prozent auf 23,68 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Pershing Square (-7,73 Prozent auf 33,11 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-6,97 Prozent auf 7,57 GBP), Intermediate Capital Group (-6,01 Prozent auf 18,61 GBP), Melrose Industries (-5,68 Prozent auf 4,55 GBP) und Entain (-5,26 Prozent auf 5,11 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 22 734 384 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 228,510 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

In diesem Jahr hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Unter den Aktien im Index weist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

