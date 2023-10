Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsende leichter

Am Dienstag verbuchte der FTSE 100 via LSE schlussendlich Verluste in Höhe von 0,54 Prozent auf 7 470,16 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,383 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 510,72 Punkte an der Kurstafel, nach 7 510,72 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 545,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 466,62 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Wert von 7 464,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 527,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2022, bewegte sich der FTSE 100 bei 6 908,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 büßte der Index bereits um 1,11 Prozent ein. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit HSBC (+ 1,72 Prozent auf 6,54 GBP), Pearson (+ 1,24 Prozent auf 8,68 GBP), Smiths (+ 1,06 Prozent auf 16,18 GBP), Intertek (+ 0,98 Prozent auf 41,25 GBP) und WPP 2012 (+ 0,93 Prozent auf 7,17 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Ocado Group (-4,40 Prozent auf 5,61 GBP), United Utilities (-3,96 Prozent auf 9,13 GBP), Burberry (-3,56 Prozent auf 18,26 GBP), Anglo American (-3,53 Prozent auf 21,58 GBP) und Severn Trent (-3,28 Prozent auf 22,72 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 52 872 430 Aktien gehandelt. Mit 197,662 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,57 erwartet. Die Glencore-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at