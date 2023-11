Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsende mit Abgaben

Am Freitag notierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsende 1,28 Prozent schwächer bei 7 360,55 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,370 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 455,67 Punkte an der Kurstafel, nach 7 455,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 319,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 455,67 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,771 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.10.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 628,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 618,60 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2022, einen Stand von 7 375,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Minus von 2,56 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 047,06 Punkte. Bei 7 206,82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell BAE Systems (+ 1,24 Prozent auf 11,04 GBP), SSE (+ 1,11 Prozent auf 16,80 GBP), Marks Spencer (+ 0,94 Prozent auf 2,46 GBP), BP (+ 0,53 Prozent auf 4,78 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 0,50 Prozent auf 5,24 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Diageo (-12,17 Prozent auf 28,50 GBP), Ocado Group (-5,58 Prozent auf 5,15 GBP), Fresnillo (-4,93 Prozent auf 5,17 GBP), WPP 2012 (-3,50 Prozent auf 7,01 GBP) und AstraZeneca (-3,32 Prozent auf 100,90 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40 967 290 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 195,677 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Die Barclays-Aktie hat mit 4,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,35 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at