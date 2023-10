Schwacher Wochentag in Moskau: RTS fällt zum Start des Freitagshandels zurück

Das macht der RTS am Morgen.

Der RTS verliert im MICEX-Handel um 09:00 Uhr 0,52 Prozent auf 1 079,12 Punkte. Damit sind die im RTS enthaltenen Werte 7,666 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der RTS 0,757 Prozent leichter bei 1 076,57 Punkten in den Handel, nach 1 084,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 076,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 079,12 Punkten verzeichnete.

RTS seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den RTS bereits um 0,242 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 27.09.2023, verzeichnete der RTS einen Wert von 999,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2023, verzeichnete der RTS einen Wert von 1 039,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2022, lag der RTS-Kurs bei 1 105,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 12,05 Prozent zu Buche. 1 107,08 Punkte markierten den Höchststand des RTS im laufenden Jahr. Bei 900,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

RTS-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im RTS weist die Transneft Pref-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via MICEX 0 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Yandex mit 6,486 Mrd. Euro im RTS den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Werte

Im RTS hat die Gazprom PJSC-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Gazprom PJSC-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 49,45 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at