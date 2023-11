Schwacher Wochentag in Moskau: RTS sackt zum Handelsende ab

Der RTS notierte im MICEX-Handel schlussendlich um 0,44 Prozent schwächer bei 1 129,22 Punkten. An der Börse sind die im RTS enthaltenen Werte damit 6,312 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,025 Prozent auf 1 134,52 Punkte an der Kurstafel, nach 1 134,24 Punkten am Vortag.

Bei 1 139,57 Einheiten erreichte der RTS sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 126,66 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

RTS-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der RTS bereits um 2,12 Prozent. Vor einem Monat, am 16.10.2023, verzeichnete der RTS einen Stand von 1 047,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, wies der RTS einen Stand von 1 014,61 Punkten auf. Der RTS lag vor einem Jahr, am 16.11.2022, bei 1 163,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 17,25 Prozent nach oben. Der RTS markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 139,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 900,08 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im RTS

Die Top-Aktien im RTS sind aktuell SOLLERS (+ 8,46 Prozent auf 878,00 RUB), VSMPO-AVISMA (+ 2,90 Prozent auf 39 020,00 RUB), Mechel (+ 1,98 Prozent auf 335,60 RUB), Polymetal (+ 1,32 Prozent auf 535,50 RUB) und LSR (+ 0,35 Prozent auf 688,60 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind derweil Surgutneftegas (-1,73 Prozent auf 31,51 RUB), ALROSA (-1,69 Prozent auf 67,50 RUB), Mobile TeleSystems (Spons ADRs) (-1,66 Prozent auf 272,45 RUB), JSFC Sistema (-1,51 Prozent auf 16,48 RUB) und Unipro (ex EON Russia) (-1,49 Prozent auf 2,25 RUB).

RTS-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. 33 852 220 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,314 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der RTS-Aktien

2023 präsentiert die VTB Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS. Die VTB Bank-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 52 202,28 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at