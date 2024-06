Schwacher Wochentag in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell

Am vierten Tag der Woche herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Um 18:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,18 Prozent auf 17 156,23 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,099 Prozent auf 17 204,87 Punkte an der Kurstafel, nach 17 187,90 Punkten am Vortag.

Bei 17 235,73 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 126,87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,72 Prozent. Vor einem Monat, am 06.05.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16 349,25 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, bei 16 031,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13 276,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 16,19 Prozent. Bei 17 235,73 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell 3D Systems (+ 10,10 Prozent auf 4,58 USD), Arundel (+ 6,67 Prozent auf 0,16 CHF), Verint Systems (+ 4,72 Prozent auf 36,36 USD), Donegal Group B (+ 4,34 Prozent auf 12,49 USD) und NetGear (+ 3,71 Prozent auf 14,24 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Hooker Furniture (-8,18 Prozent auf 16,05 USD), Sify (-5,02 Prozent auf 0,90 USD), Microvision (-4,55 Prozent auf 1,05 USD), Agilysys (-4,27 Prozent auf 92,48 USD) und Cumulus Media A (-4,21 Prozent auf 2,05 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 374 355 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,841 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,06 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

