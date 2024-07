Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel in der Verlustzone

Am Freitag fällt der NASDAQ 100 um 16:01 Uhr via NASDAQ um 0,09 Prozent auf 19 687,56 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,088 Prozent auf 19 687,80 Punkte an der Kurstafel, nach 19 705,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 19 784,48 Punkte, das Tagestief hingegen 19 653,20 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,50 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, einen Wert von 19 908,86 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 19.04.2024, den Stand von 17 037,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.07.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15 826,35 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 19,00 Prozent zu. Bei 20 690,97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intuitive Surgical (+ 8,08 Prozent auf 449,78 USD), Arm (+ 2,63 Prozent auf 162,49 USD), Align Technology (+ 1,82 Prozent auf 255,23 USD), Palo Alto Networks (+ 1,53 Prozent auf 328,84 USD) und MercadoLibre (+ 1,49 Prozent auf 1 647,51 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen CrowdStrike (-11,46 Prozent auf 303,73 USD), Intel (-3,41 Prozent auf 33,68 USD), Workday A (-3,17 Prozent auf 223,27 USD), Lucid (-2,80 Prozent auf 3,47 USD) und Walgreens Boots Alliance (-2,38 Prozent auf 11,09 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 10 034 493 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,158 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 12,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

