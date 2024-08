Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel in der Verlustzone

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1,67 Prozent tiefer bei 17 619,35 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,417 Prozent fester bei 17 993,72 Punkten, nach 17 918,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 017,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 589,15 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,172 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 18 007,57 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 22.05.2024, den Wert von 16 801,54 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, bei 13 505,87 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 19,32 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Zählern.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit OSI Systems (+ 6,68 Prozent auf 154,28 USD), Nortech Systems (+ 5,79 Prozent auf 12,88 USD), Compugen (+ 3,55 Prozent auf 2,04 USD), Nordson (+ 3,33 Prozent auf 256,03 USD) und Astronics (+ 3,00 Prozent auf 19,91 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Lancaster Colony (-12,33 Prozent auf 173,23 USD), Cutera (-9,90 Prozent auf 0,81 USD), Methode Electronics (-8,86 Prozent auf 9,88 USD), Sify (-8,51 Prozent auf 0,32 USD) und TransAct Technologies (-7,71 Prozent auf 4,43 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 68 618 372 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,089 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Ebix-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent, die höchste im Index.

