Schwacher Wochentag in Paris: Das macht der CAC 40 am Dienstagmittag

Am Dienstag notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,61 Prozent tiefer bei 7 580,85 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,371 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,413 Prozent auf 7 595,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7 627,45 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 552,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 601,85 Einheiten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der CAC 40 mit 8 001,80 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2024, betrug der CAC 40-Kurs 8 049,17 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 111,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,664 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 259,19 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 281,10 Zählern.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 10 930 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 356,486 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Engie (ex GDF Suez)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at