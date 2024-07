Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende leichter

Schlussendlich schloss der SLI den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 1 956,46 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,238 Prozent auf 1 953,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 958,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 1 975,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 952,71 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der SLI mit 1 987,06 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.04.2024, lag der SLI noch bei 1 888,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, einen Wert von 1 708,08 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 10,94 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Givaudan (+ 1,56 Prozent auf 4 372,00 CHF), Swisscom (+ 0,68 Prozent auf 515,50 CHF), Lonza (+ 0,40 Prozent auf 504,60 CHF), Logitech (+ 0,38 Prozent auf 85,02 CHF) und Roche (+ 0,37 Prozent auf 244,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen ams (-3,58 Prozent auf 1,33 CHF), Swatch (I) (-0,94 Prozent auf 184,40 CHF), VAT (-0,85 Prozent auf 515,40 CHF), Holcim (-0,83 Prozent auf 81,08 CHF) und UBS (-0,73 Prozent auf 27,11 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 634 686 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 244,661 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent an der Spitze im Index.

