Schwacher Wochentag in Zürich: SLI startet im Minus

Das macht der SLI am ersten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,32 Prozent auf 2 017,38 Punkte zurück. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,336 Prozent auf 2 017,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2 023,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 020,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 016,70 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 873,20 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.02.2025, wies der SLI 2 098,06 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, einen Wert von 1 961,52 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 4,99 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Lindt (+ 1,38 Prozent auf 12 460,00 CHF), Adecco SA (+ 0,85 Prozent auf 23,72 CHF), Sika (+ 0,59 Prozent auf 222,30 CHF), Lonza (+ 0,56 Prozent auf 576,80 CHF) und Nestlé (+ 0,34 Prozent auf 86,77 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Holcim (-3,26 Prozent auf 95,10 CHF), Richemont (-1,48 Prozent auf 163,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,16 Prozent auf 47,05 CHF), ams-OSRAM (-0,97 Prozent auf 7,65 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,95 Prozent auf 192,65 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 265 700 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 237,655 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Adecco SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 5,46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.at