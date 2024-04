Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zum Start mit Abgaben

Der SLI setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der SLI gibt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,12 Prozent auf 1 897,45 Punkte nach. Zuvor ging der SLI 0,121 Prozent stärker bei 1 901,98 Punkten in den Handel, nach 1 899,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 896,97 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 902,29 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,38 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Stand von 1 875,72 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 03.01.2024, bei 1 763,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, bewegte sich der SLI bei 1 749,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,60 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Swatch (I) (+ 0,98 Prozent auf 207,00 CHF), Richemont (+ 0,73 Prozent auf 137,20 CHF), Novartis (+ 0,72 Prozent auf 86,32 CHF), Holcim (+ 0,40 Prozent auf 80,76 CHF) und Swisscom (+ 0,38 Prozent auf 524,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Temenos (-1,26 Prozent auf 62,45 CHF), Lindt (-0,95 Prozent auf 10 470,00 CHF), Swiss Re (-0,91 Prozent auf 114,30 CHF), ams (-0,89 Prozent auf 1,00 CHF) und Julius Bär (-0,84 Prozent auf 51,82 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 398 977 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 255,917 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,02 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

