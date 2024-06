Schwacher Wochentag in Zürich: SMI am Freitagmittag im Minus

Der SMI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,70 Prozent auf 12 011,15 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,413 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,062 Prozent stärker bei 12 103,46 Punkten, nach 12 095,99 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 12 004,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 113,49 Punkten lag.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 14.05.2024, wies der SMI einen Wert von 11 784,07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.03.2024, wies der SMI einen Wert von 11 720,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.06.2023, wurde der SMI mit 11 278,30 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,53 Prozent. Bei 12 295,18 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 0,45 Prozent auf 246,90 CHF), Nestlé (+ 0,11 Prozent auf 95,20 CHF), Lonza (+ 0,06 Prozent auf 481,40 CHF), Novartis (+ 0,00 Prozent auf 94,26 CHF) und Swisscom (-0,28 Prozent auf 494,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Logitech (-2,85 Prozent auf 88,56 CHF), Richemont (-2,46 Prozent auf 142,45 CHF), UBS (-1,87 Prozent auf 26,70 CHF), Partners Group (-1,87 Prozent auf 1 153,50 CHF) und Sika (-1,75 Prozent auf 258,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 505 569 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 254,537 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

