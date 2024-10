Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Am Mittwoch geht es im SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,48 Prozent auf 12 160,21 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,451 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,473 Prozent tiefer bei 12 161,01 Punkten in den Handel, nach 12 218,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 186,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 12 154,35 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,215 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2024, lag der SMI noch bei 12 005,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2024, wies der SMI 12 260,93 Punkte auf. Der SMI lag vor einem Jahr, am 16.10.2023, bei 10 889,03 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,86 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Swisscom (+ 0,44 Prozent auf 565,00 CHF), UBS (+ 0,29 Prozent auf 27,77 CHF), Zurich Insurance (+ 0,23 Prozent auf 524,60 CHF), Swiss Re (+ 0,09 Prozent auf 117,40 CHF) und Novartis (+ 0,06 Prozent auf 100,62 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Richemont (-2,85 Prozent auf 124,20 CHF), Geberit (-1,34 Prozent auf 517,00 CHF), Sonova (-1,32 Prozent auf 313,20 CHF), Partners Group (-1,30 Prozent auf 1 256,50 CHF) und Logitech (-1,27 Prozent auf 74,66 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 186 462 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 231,003 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,81 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

