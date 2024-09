Schwacher Wochentag in Zürich: SMI sackt ab

Anleger in Zürich treten aktuell den Rückzug an.

Der SMI gibt im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,72 Prozent auf 12 362,06 Punkte nach. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,468 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,354 Prozent auf 12 407,37 Punkte an der Kurstafel, nach 12 451,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 361,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 12 427,01 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, notierte der SMI bei 11 875,52 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 03.06.2024, mit 12 007,04 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 11 075,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,67 Prozent nach oben. Bei 12 483,57 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Sonova (+ 1,29 Prozent auf 298,40 CHF), Nestlé (+ 0,68 Prozent auf 91,26 CHF), Givaudan (+ 0,55 Prozent auf 4 372,00 CHF), Richemont (+ 0,15 Prozent auf 133,70 CHF) und Swisscom (+ 0,09 Prozent auf 543,50 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Partners Group (-7,97 Prozent auf 1 125,50 CHF), Roche (-1,95 Prozent auf 282,10 CHF), Novartis (-1,42 Prozent auf 101,24 CHF), UBS (-1,24 Prozent auf 25,58 CHF) und Lonza (-1,06 Prozent auf 543,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 163 233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 248,168 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at