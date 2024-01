Schwacher Wochentag in Zürich: SMI schlussendlich im Minus

Der SMI verlor im SIX-Handel zum Handelsende 1,12 Prozent auf 11 149,26 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,261 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,068 Prozent stärker bei 11 283,05 Punkten in den Dienstagshandel, nach 11 275,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 149,26 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 287,44 Zählern.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 153,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 331,92 Punkten gehandelt. Der SMI lag vor einem Jahr, am 23.01.2023, bei 11 406,27 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,188 Prozent nach. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 309,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 088,62 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 1,70 Prozent auf 119,65 CHF), Sika (+ 1,21 Prozent auf 234,80 CHF), Lonza (+ 0,21 Prozent auf 373,70 CHF), Swiss Life (+ 0,13 Prozent auf 597,00 CHF) und Geberit (-0,34 Prozent auf 495,30 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-8,67 Prozent auf 75,64 CHF), Alcon (-2,75 Prozent auf 66,54 CHF), Partners Group (-2,17 Prozent auf 1 106,50 CHF), Sonova (-2,16 Prozent auf 275,80 CHF) und Givaudan (-1,87 Prozent auf 3 301,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 868 038 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 266,750 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,75 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at