Schwacher Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SMI mittags

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 12 238,84 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,397 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 0,069 Prozent stärker bei 12 249,72 Punkten, nach 12 241,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12 256,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 219,69 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,44 Prozent aufwärts. Der SMI wies vor einem Monat, am 07.05.2024, einen Wert von 11 512,97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.03.2024, lag der SMI noch bei 11 575,37 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 07.06.2023, mit 11 348,11 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,57 Prozent nach oben. Bei 12 256,21 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 1,26 Prozent auf 241,10 CHF), Richemont (+ 0,60 Prozent auf 150,10 CHF), Logitech (+ 0,22 Prozent auf 90,94 CHF), Holcim (+ 0,13 Prozent auf 79,78 CHF) und Lonza (+ 0,12 Prozent auf 507,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-0,91 Prozent auf 50,16 CHF), Partners Group (-0,84 Prozent auf 1 174,00 CHF), Swiss Life (-0,75 Prozent auf 635,80 CHF), Givaudan (-0,46 Prozent auf 4 304,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,40 Prozent auf 477,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 972 624 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 259,233 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,75 erwartet. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die höchste Dividendenrendite.

