Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SPI aktuell

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,28 Prozent tiefer bei 16 224,72 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,202 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,492 Prozent auf 16 190,17 Punkte an der Kurstafel, nach 16 270,26 Punkten am Vortag.

Bei 16 224,72 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 199,56 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,149 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2024, wurde der SPI auf 15 957,58 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 16.07.2024, lag der SPI-Kurs bei 16 283,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 235,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,36 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 4,00 Prozent auf 0,08 CHF), Autoneum (+ 3,69 Prozent auf 118,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,33 Prozent auf 2,48 CHF), Burckhardt Compression (+ 3,11 Prozent auf 629,00 CHF) und Evolva (+ 2,82 Prozent auf 0,80 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Tecan (N) (-14,54 Prozent auf 228,00 CHF), Sulzer (-5,73 Prozent auf 134,80 CHF), Curatis (-4,90 Prozent auf 8,54 CHF), Relief Therapeutics (-4,56 Prozent auf 5,44 CHF) und Leonteq (-3,74 Prozent auf 27,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Addex Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 619 393 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 250,313 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die CPH Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

