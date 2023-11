Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt

So bewegt sich der SPI heute.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,42 Prozent auf 14 037,35 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,857 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,076 Prozent leichter bei 14 085,97 Punkten, nach 14 096,63 Punkten am Vortag.

Bei 14 014,86 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 111,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 1,05 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.10.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 235,61 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 16.08.2023, einen Stand von 14 498,19 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.11.2022, verzeichnete der SPI einen Stand von 13 987,46 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,050 Prozent zurück. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Talenthouse (+ 25,00 Prozent auf 0,01 CHF), Crealogix (+ 16,47 Prozent auf 58,00 CHF), Spexis (+ 10,78 Prozent auf 0,04 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 9,25 Prozent auf 3,78 CHF) und Schlatter Industries (+ 7,62 Prozent auf 22,60 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen PolyPeptide (-6,22 Prozent auf 19,90 CHF), Evolva (-5,00 Prozent auf 3,42 CHF), Peach Property Group (-4,87 Prozent auf 10,16 CHF), lastminutecom (-4,73 Prozent auf 25,20 CHF) und Ina Invest (-4,00 Prozent auf 16,80 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 6 157 110 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267,058 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Die Achiko-Aktie präsentiert mit 0,00 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

