Schwacher Wochentag in Zürich: SPI liegt am Mittag im Minus

Am Montag sinkt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,47 Prozent auf 16 427,38 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,232 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,159 Prozent auf 16 477,93 Punkte an der Kurstafel, nach 16 504,15 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 16 420,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 484,02 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.08.2024, wies der SPI einen Stand von 15 810,03 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, stand der SPI bei 15 992,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, mit 14 596,92 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 12,75 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Relief Therapeutics (+ 36,75 Prozent auf 1,60 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 29,24 Prozent auf 0,31 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7,89 Prozent auf 16,68 CHF), Arundel (+ 6,56 Prozent auf 0,13 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,88 Prozent auf 9,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen HOCHDORF (-16,67 Prozent auf 1,00 CHF), GAM (-13,19 Prozent auf 0,16 CHF), SHL Telemedicine (-5,71 Prozent auf 3,30 CHF), Gurit (-4,73 Prozent auf 32,25 CHF) und Jungfraubahn (-4,42 Prozent auf 192,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 025 614 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 261,471 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die Talenthouse-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Mit 8,71 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

