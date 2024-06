Schwacher Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag schwächer

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,54 Prozent auf 16 049,53 Punkte an der SPI-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,109 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,458 Prozent auf 16 063,37 Punkte an der Kurstafel, nach 16 137,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 025,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 082,91 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bewegte sich der SPI bei 15 936,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, stand der SPI bei 15 316,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Stand von 14 753,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 10,16 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Meyer Burger (+ 35,62 Prozent auf 0,01 CHF), Spexis (+ 22,29 Prozent auf 0,04 CHF), Relief Therapeutics (+ 9,38 Prozent auf 1,23 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,77 Prozent auf 12,10 CHF) und Schlatter Industries (+ 3,25 Prozent auf 25,40 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil CPH Group (-23,66 Prozent auf 71,00 CHF), Edisun Power Europe (-5,20 Prozent auf 82,00 CHF), Molecular Partners (-5,14 Prozent auf 6,64 CHF), Evolva (-4,95 Prozent auf 0,92 CHF) und Ascom (-3,77 Prozent auf 7,40 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 320 316 268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,449 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SPI verzeichnet die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,72 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

