Schwacher Wochentag in Zürich: SPI schwächelt schlussendlich

Zum Handelsschluss fiel der SPI im SIX-Handel um 2,74 Prozent auf 15 376,36 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,169 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,95 Prozent auf 15 501,37 Punkte an der Kurstafel, nach 15 810,03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 501,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 226,18 Punkten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 05.07.2024, wies der SPI einen Wert von 16 013,59 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 093,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 14 657,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5,54 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 14,57 Prozent auf 8,65 CHF), GAM (+ 7,69 Prozent auf 0,24 CHF), Orior (+ 3,83 Prozent auf 56,90 CHF), Romande Energie (+ 3,05 Prozent auf 54,00 CHF) und Zug Estates B (+ 2,36 Prozent auf 1 735,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Molecular Partners (-12,71 Prozent auf 5,22 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-12,31 Prozent auf 11,40 CHF), Xlife Sciences (-9,86 Prozent auf 32,90 CHF), HOCHDORF (-9,42 Prozent auf 5,00 CHF) und Meyer Burger Technology (-9,34 Prozent auf 4,66 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 402 740 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 262,021 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die CPH Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

