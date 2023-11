Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zum Start schwächer

Am Donnerstag fällt der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 14 189,38 Punkte zurück. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,863 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,090 Prozent auf 14 199,32 Punkte an der Kurstafel, nach 14 212,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 189,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 199,80 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 0,626 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.10.2023, bei 13 551,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.08.2023, notierte der SPI bei 14 455,87 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 23.11.2022, bei 14 200,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,03 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Zählern registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit ObsEva (+ 19,48 Prozent auf 0,05 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 2,87 Prozent auf 0,09 CHF), Klingelnberg (+ 1,69 Prozent auf 18,00 CHF), Sandoz (+ 1,59 Prozent auf 26,16 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 1,54 Prozent auf 264,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil CI Com SA (-13,11 Prozent auf 1,79 CHF), Evolva (-3,79 Prozent auf 0,71 CHF), ams (-3,16 Prozent auf 1,46 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-2,88 Prozent auf 9,11 CHF) und Medacta (-2,73 Prozent auf 114,20 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 936 275 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 267,943 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Mit 8,58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OC Oerlikon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at