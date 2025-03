Schwächere Umsätze bei Zara-Mutter Inditex - Konsumzurückhaltung macht sich bemerkbar - Aktie rot

Beim Zara-Eigentümer Inditex hat sich das Wachstumstempo in einem schwierigen Konsumumfeld jüngst weiter verlangsamt.

In den rund fünf Wochen von Anfang Februar bis 10. März legten die Erlöse in Lokalwährungen um vier Prozent zu, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Dabei hat Inditex den Effekt des Schaltjahres 2024 mit einem Geschäftstag mehr herausgerechnet.

Im Geschäftsjahr 2024/25 bis Ende Januar schafften die Spanier auf Basis konstanter Wechselkurse ein Erlösplus von 10,5 Prozent auf 38,6 Milliarden Euro. Inklusive Wechselkurseffekten ergab sich ein Wachstum von 7,5 Prozent. Damit erreichte das Unternehmen die mittlere Schätzung von Analysten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag mit einem Anstieg um elf Prozent auf 7,55 Milliarden Euro sogar über der Markterwartung.

Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn stieg um neun Prozent auf knapp 5,9 Milliarden Euro. Die Dividende soll sich um neun Prozent auf 1,68 Euro je Aktie erhöhen. Darin enthalten ist eine Bonuszahlung von 0,55 Euro.

Obwohl sich der weltgrößte börsennotierte Bekleidungshersteller besser schlägt als viele seiner Konkurrenten, bekommt auch er die zunehmende Zurückhaltung der Verbraucher zu spüren. Zara -Konkurrenten wie H&M sowie der Uniqlo-Eigner Fast Retailing hatten zuletzt eher enttäuschende Umsatzzahlen für das Schlussquartal vorgelegt.

Inditex-Aktien verlieren in Madrid am Mittwoch zeitweise 7,54 Prozent auf 44,98 Euro.

/mis/stw/jha/

ARTEIXO (dpa-AFX)