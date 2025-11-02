Chemed Aktie
WKN: A0CBF4 / ISIN: US16359R1032
|
02.11.2025 17:25:10
Schwartz Offloads 28,000 Chemed (CHE) Shares Valued at $13 Million
Schwartz Investment Counsel disclosed that it reduced its position in Chemed Corporation (NYSE:CHE) by 28,771 shares during the quarter, according to a 13F form filed with the Securities and Exchange Commission on October 29, 2025 (SEC filing). The estimated value of the shares sold was $13.03 million, calculated using the average closing price for the quarter ended September 30, 2025. Following the trade, the fund held 111,033 Chemed shares.The fund’s Chemed stake was reduced to 1.67% of reportable assets as of Q3 2025, down from 2.24% in the previous quarter.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chemed Corp.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Chemed zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Chemed öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.07.25
|Erste Schätzungen: Chemed legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Chemed Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Chemed Corp.
|370,00
|-4,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.