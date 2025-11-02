Chemed Aktie

WKN: A0CBF4 / ISIN: US16359R1032

02.11.2025

Schwartz Offloads 28,000 Chemed (CHE) Shares Valued at $13 Million

Schwartz Offloads 28,000 Chemed (CHE) Shares Valued at $13 Million

Schwartz Investment Counsel disclosed that it reduced its position in Chemed Corporation (NYSE:CHE) by 28,771 shares during the quarter, according to a 13F form filed with the Securities and Exchange Commission on October 29, 2025 (SEC filing). The estimated value of the shares sold was $13.03 million, calculated using the average closing price for the quarter ended September 30, 2025. Following the trade, the fund held 111,033 Chemed shares.The fund's Chemed stake was reduced to 1.67% of reportable assets as of Q3 2025, down from 2.24% in the previous quarter.
