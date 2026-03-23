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23.03.2026 16:26:40
Schweitzer will in Landespolitik weitermachen
MAINZ (dpa-AFX) - Nach der Niederlage bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz will der scheidende Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) in der Landespolitik weitermachen. "Für mich bleibt es bei dem, was ich vor der Wahl gesagt habe: Ich werde nicht Minister. Mein Mandat werde ich behalten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Mainz./chs/DP/jha
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